ببغاء “متكلم” يكشف سر خيانة رجل لزوجته في غرفة نومها

وكالات(صدى):

كشف ببغاء ناطقا زنا رجل فيتنامي، حيث شهد علاقته الغرامية مع خادمة منزل.

وتفصيلاً، أخبرت زوجة الرجل المنفذ الإخباري أنها تقدمت بطلب للطلاق، وكتب المنفذ أنها وزوجها، الذي يمتلك تجارة أثاث ناجحة، قررا مؤخرا استئجار خادمة للمساعدة في التدبير المنزلي.

وقام باختيار امرأة بناء على توصية من أحد معارفها ورتبوا لها أن تعيش في غرفة إضافية في المنزل، بجوار المكان الذي يحتفظ فيه الرجل ببغاءه الأليف.

وقالت المرأة بعد ستة أشهر إنها بدأت تلاحظ أن زوجها والخادمة يتصرفان بشكل مريب، وقالت زوجته أن الرجل كان في البداية خجولاً ومرتبكًا حول الخادمة وكان يتجنب البقاء بمفرده في المنزل معها، لكن بعد بضعة أشهر، بدأ يقضي المزيد من الوقت في المنزل في الحديقة، مع بقاء ببغائه على السطح.

وفي يوم ما عادت المرأة إلى المنزل في وقت أبكر قليلا من المعتاد ولاحظت أن زوجها والخادمة يبدوان وكأنهما يخفيان شيئا ما وبدأت تشك في أن الاثنين قد يكونان على علاقة غرامية وتأكدت من شكوكها عندما قررت تعليق الغسيل على السطح، وبينما كانت تشق طريقها، سمعت المرأة ببغاء زوجها يقلد عبارات غريبة وصريحة.

وتأكدت المرأة أن زوجها لم يكن ليعلّم الطائر هذه الأصوات عمداً، وخلصت إلى أن الببغاء لا بد أنه تعلم العبارات نتيجة أمر مريب في غرفة نوم الخادمة.

وعلى الفور قامت المرأة بتركيب كاميرا خفية في غرفة الخادمة وفي غضون أسبوع، تمكنت من التقاط خيانة زوجها على شريط، لتكتشف على الفور أن الخادمة قد أغوت زوجها في البداية من أجل الحصول على المزيد من المال منه.