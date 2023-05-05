بالفيديو.. رامون دياز يرفض ترجمة حديثه لليابانية والإنجليزية فقط

ماجد محمد(صدى):

أبدى الإعلاميون استياءهم من قرار الاتحاد الآسيوي لكرة القدم بعدم ترجمة حديث مدربي الهلال وأوراوا الياباني للغة العربية.

وطلب منسق الاتحاد الآسيوي، خلال المؤتمر الصحفي التقديمي لمباراة الهلال وأوراوا، الاكتفاء بترجمة حديث دياز للغة اليابانية والإنجليزية فقط.

ومن جانبه، رفض دياز طلب منسق الاتحاد الاسيوي، بالاكتفاء بترجمة حديثه للغة اليابانية والإنجليزية فقط، وطلب من مترجم الهلال ترجمة حديثه للغة العربية.

ويستعد فريق الهلال بقيادة المدير الفني الأرجنتيني لمواجهة نظيره الياباني من جديد، مساء يوم الغد السبت على ملعب “سايتاما” في إياب نهائي دوري أبطال آسيا.

فيديو | استياء إعلامي من قرار الاتحاد الآسيوي عدم ترجمة حديث مدربي #الهلال وأوراوا للغة العربية ورامون دياز يطلب من مترجم #الهلال ترجمة حديثه لوسائل الإعلام بالعربية#الهلال_أوراوا#الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/XfUrdutfxu — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 5, 2023

"رامون دياز" يرفض طلب منسق الاتحاد الاسيوي الاكتفاء بترجمة حديثه للغة اليابانية والإنجليزية فقط، ويطلب ترجمة حديثه للغة العربية 👏🏽 pic.twitter.com/PB2IpANDWu — منبر الهلال (@MnbrAlhilal) May 5, 2023