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وزير الشؤون الإسلامية: وزارتنا سدٌّ منيعٌ ضد الإرهاب والتطرف (فيديو)

وزير الشؤون الإسلامية: وزارتنا سدٌّ منيعٌ ضد الإرهاب والتطرف (فيديو)
الرياض(صدى):

دعا وزير الشؤون الإسلامية الدكتور عبد اللطيف آل الشيخ، إلى الإبلاغ عن كل المتطرفين والمتجاوزين ومروجي ومهربي المخدرات.

كما دعا آل الشيخ إلى الإبلاغ عن كل من يخرج عن اللحمة الوطنية من خلال الإساءة أو محاولة تشتيت الناس، بحسب الإخبارية.

وقال: ” لن نقبل الإساءة للإسلام والمسلمين ووزارتنا سدٌّ منيعٌ ضد الإرهاب والتطرف، وكل من يحاول تحجيم ما تقدمه المملكة المباركة لأبنائها فهو إما مريض أو مقلد أو صاحب هوى، أو صاحب فكر يحتاج إلى تقويم

وأضاف:” ندعو المواطنين التقيد بعقيدتنا عقيدة الاعتدال والوسطية، وهناك كثير من الدول تعمل وفق رؤيتنا.”

وتابع:” افتخروا بقيادتكم لأنها قضت على المتطرفين والإرهابيين”، لافتًا أن المملكة تكثف جهودها وتعمل بجد وحرص على المحافظة على وطنها وتطهيره من المتطرفين والمتجاوزين .”

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4 تعليقات

[ عدد التعليقات: 592 ] نشر منذ يوم واحد

سالي سالي سالي

ابوها غني وعنده مناجم وسالي أميرة الماس

[ عدد التعليقات: 1693 ] نشر منذ يوم واحد

الإرهاب صنيعة يهودية غربية استغلت ثم اندثزت لا نحتاج بذكرها.. الإرهاب الحقيقي اليوم هو فتح؛ باب الفساد..

[ عدد التعليقات: 1693 ] نشر منذ يوم واحد

الإرهاب صنيعة يهودية غربية ستغلت ثم اندثزت لا نحتاج لذكرها.. الإرهاب الحقيقي اليوم هو فتح باب الفساد..

[ عدد التعليقات: 1693 ] نشر منذ يوم واحد

الإرهاب صنيعة يهودية غربية ستغلت ثم اندثزت لا نحتاج لذكرها.. الإرهاب الحقيقي اليوم هو فتح باب الفساد..

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