شاهد.. دياز والبليهي يلتقطون الصور التذكارية مع كأس آسيا
التقط مدرب فريق الهلال الأول لكرة القدم رامون دياز ولاعب الفريق علي البليهي الصور التذكارية مع كأس دوري أبطال آسيا .
وحرص “دياز” والبليهي” على توثيق الصور خلال المؤتمر الصحفي الخاص بالمباراة النهائية أمام أوراوا الياباني.
ويحل الهلال ضيفًا على أوراوا ريد غدًا السبت ضمن إياب نهائي دوري أبطال آسيا بعدما انتهت نتيجة الذهاب في الرياض بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق.
فيديو | مدرب #الهلال رامون دياز واللاعب علي البليهي مع كأس #دوري_أبطال_آسيا #الهلال_أوراوا #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/19DsidSI1t
— الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 5, 2023
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