الشباب يقرر إبعاد بوبندزا حتى نهاية الموسم
أفادت مصادر صحفية بأن إدارة نادي الشباب قررت إبعاد المهاجم الغابوني آرون سالم بوبندزا حتى نهاية الموسم.
وقالت المصادر ذاتها أن إدارة الشباب أصدرت عقوبة داخليةً ضد بوبندزا، بعد إهداره ضربة جزاء أمام الاتحاد، في قمة مباريات الجولة الـ24 من الدوري السعودي.
وأضافت:”أن إدارة النادي ترى أن بوبندزا لعب ضربة الجزاء بطريقة “مستَهترة، ولذلك تم الاتفاق مع فيسينتي مورينو، مدرب الفريق، على إبعاد بوبيندزا عن مباريات الشباب المتبقية في الدوري.”
يُذكر أن بوبندزا، شارك أمس الخميس، في مباراة الشباب أمام الفتح في دوري الرديف، وخسر الشباب 0/4.
faeiz1122[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ يوم واحد
دائماً اللاعبين المزاجيين يدمرون أنفسهم باأنفسهم حتى ولو كانوا لاعبين ممتازين ومنهم هالاعب بوبندزا لاعب ممتاز لكن بمزاجيته دمر نفسه لاعب غير احترافي ويستاهل ماجاه
شابوره[ عدد التعليقات: 201 ] نشر منذ يوم واحد
هل عندما يتم توقيفه من قبل ادارته يتم ايقاف راتبه ؟؟؟؟
عالعقرب لاتقرب[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 18 ساعة
عين العقل والافضل ابعاده من الفريق نهائيا وكيف لاعب محنرف
صريح الكلمه[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 12 ساعة
1)المفروض المدرب يجعله حبيس الدكه طول الموسم
2)يجب خصم من راتبه نتيجه عناده وعصيانه للجهاز الفني وحتى كبتن الفريق كان يحاول ماينفذ البلنتي
3)خصم آخر من مرتبه نتيجة عدم تعاونه مع كبتن الفريق وبقية زملاؤه لمصلحة الفريق
4)خصم آخر نتيجة تهاونه وعدم جديته وعدم احساسه باهمية كل مباراة حسب ظروفها
5) خصم آخر نتيجة عدم المبالاة وكانه ليس لاعب محترف.
6) التخلص منه نهاية الموسم بثمن بخس
صريح الكلمه[ عدد التعليقات: 2 ] نشر منذ 12 ساعة
1)المفروض المدرب يجعله حبيس الدكه طول الموسم
2)يجب خصم من راتبه نتيجه عناده وعصيانه للجهاز الفني وحتى كبتن الفريق كان يحاول ماينفذ البلنتي
3)خصم آخر من مرتبه نتيجة عدم تعاونه مع كبتن الفريق وبقية زملاؤه لمصلحة الفريق
4)خصم آخر نتيجة تهاونه وعدم جديته وعدم احساسه باهمية كل مباراة حسب ظروفها
5) خصم آخر نتيجة عدم المبالاة وكانه ليس لاعب محترف.
6) التخلص منه نهاية الموسم بثمن بخس
Obaid[ عدد التعليقات: 3 ] نشر منذ 11 ساعة
لعب مع الرديف وصار عله على الفريق