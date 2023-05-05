بالفيديو.. العثور على عدد كبير من الأفاعي بإحدى أودية بجازان

جازان(صدى):

وثق مقطع فيديو العثور على عدد كبير من الأفاعي بإحدى أودية منطقة جازان.

وحذر الشخص الذي التقط المقطع والذي نُشر على حساب “وناسة البر” في تويتر، من خطورة وادي الأفاعي السامة في جازان، خاصة في الليل، حيث تنتشر الأفاعي وسط الطريق العام خاصة مع هذه الأيام.

واستطاع ملتقط الفيديو اصطياد أكثر من 12 أفعى سامة بأحجام مختلفة، وكلها شديدة الخطورة، وأعاد إطلاقها مجدداً في البر بعيداً عن الطريق.

يُذكر أن المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية قد قال إن الأفاعي رغم خطورتها، إلا أنها كائنات فطرية تقوم بدور مهم في التوازن البيئي.