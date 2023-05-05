“وزير التعليم المصري” يعلن تشغيل تقنية الفيديو VAR لضبط الغشاشين في الثانوية العامة

القاهرة(صدى):

أوضح وزير التربية والتعليم المصري، الدكتور رضا حجازي، اليوم الخميس، أنه سيتم تشغيل تقنية الفيديو الشهيرة بـ “VAR” داخل لجان امتحانات الثانوية العامة، على مستوى الجمهورية، من خلال لجان متخصصة، وبشكل لحظي يوميًا.

وأفاد الوزير بأن هذه التقنية ستساعد اللجنة المركزية لامتحانات الثانوية العامة في متابعة اللجان، وضبط أي محاولات غش.

وأكد الوزير أنه سيتم استخدام العصا الإلكترونية في تفتيش الطلاب، قبل وبعد دخولهم للجان، مُشيرًا إلى أن حيازة الهاتف وهو مغلق جريمة تستوجب رسوب الطالب سنة كاملة.

والجدير بالذكر أن التقنية مستخدمة في تحكيم مباريات كرة القدم وتعني “التحكيم بمساعدة الفيديو video assistant referee)‏، وتقوم على مراجعة القرارات التي يتخذها حكم المباراة باستخدامِ لقطات فيديو وسمّاعة رأس للتواصل مع الحكم المساعد المتواجد أمام الشاشة عند الضرورة.