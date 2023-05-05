“عبدالرحمن بن مساعد” بعد خروحه من المستشفى: شكراً لمن أكرمني بالسؤال

الرياض(صدى):

ظهر الأمير عبدالرحمن بن مساعد في مقطع فيديو جديد بعد خروجه من المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية ، مطمئناً متابعيه على وضعه الصحي.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد : ” الحمد لله خرجت اليوم من المستشفى ، كانت وعكة بسبب فيروس أدى إلى سعال شديد رفع الضغط مما استدعى وجودي بالمستشفى ” مضيفاً : ” الحمد لله أنا أحسن حالاً وخرجت والأمور طيبة ” .

وتابع : ” عاجز بحق عن الشكر لكل من كرمني بالسؤال والدعاء والمحبة ولكل من كلمني من داخل وخارج المملكة ” .

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