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“عبدالرحمن بن مساعد” بعد خروحه من المستشفى: شكراً لمن أكرمني بالسؤال

“عبدالرحمن بن مساعد” بعد خروحه من المستشفى: شكراً لمن أكرمني بالسؤال
الرياض(صدى):

ظهر الأمير عبدالرحمن بن مساعد في مقطع فيديو جديد بعد خروجه من المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية ، مطمئناً متابعيه على وضعه الصحي.

وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد : ” الحمد لله خرجت اليوم من المستشفى ، كانت وعكة بسبب فيروس أدى إلى سعال شديد رفع الضغط مما استدعى وجودي بالمستشفى ” مضيفاً : ” الحمد لله أنا أحسن حالاً وخرجت والأمور طيبة ” .

وتابع : ” عاجز بحق عن الشكر لكل من كرمني بالسؤال والدعاء والمحبة ولكل من كلمني من داخل وخارج المملكة ” .

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3 تعليقات

[ عدد التعليقات: 834 ] نشر منذ يوم واحد

الأمير،الشاعر

“الذهين” صاحب العقل الشاعري،الأسطوري

سلامتك سلامتك

نود لك سلامتك

[ عدد التعليقات: 3110 ] نشر منذ يوم واحد

ما تشوف شر — يا امير الشعر وسيد الكلمة الجميلة

[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ يوم واحد

أجر وعافيه،والحمدلله على السلامة

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