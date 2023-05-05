“عبدالرحمن بن مساعد” بعد خروحه من المستشفى: شكراً لمن أكرمني بالسؤال
ظهر الأمير عبدالرحمن بن مساعد في مقطع فيديو جديد بعد خروجه من المستشفى إثر تعرضه لوعكة صحية ، مطمئناً متابعيه على وضعه الصحي.
وقال الأمير عبدالرحمن بن مساعد : ” الحمد لله خرجت اليوم من المستشفى ، كانت وعكة بسبب فيروس أدى إلى سعال شديد رفع الضغط مما استدعى وجودي بالمستشفى ” مضيفاً : ” الحمد لله أنا أحسن حالاً وخرجت والأمور طيبة ” .
وتابع : ” عاجز بحق عن الشكر لكل من كرمني بالسؤال والدعاء والمحبة ولكل من كلمني من داخل وخارج المملكة ” .
اقرأ أيضا :
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 834 ] نشر منذ يوم واحد
الأمير،الشاعر
“الذهين” صاحب العقل الشاعري،الأسطوري
سلامتك سلامتك
نود لك سلامتك
ابو وليد[ عدد التعليقات: 3110 ] نشر منذ يوم واحد
ما تشوف شر — يا امير الشعر وسيد الكلمة الجميلة
غيوم المطر☔[ عدد التعليقات: 41 ] نشر منذ يوم واحد
أجر وعافيه،والحمدلله على السلامة