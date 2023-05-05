  • السبت 6 مايو

  1. الرئيسية
  2. أخبار الصفحة الرئيسية
  3. شاهد .. الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة أوراوا غدًا

شاهد .. الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة أوراوا غدًا

شاهد .. الهلال يختتم تحضيراته لمواجهة أوراوا غدًا
نواف السالم(صدى):

اختتم الهلال تحضيراته لمُلاقاة أوراوا غدًا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا على ستاد سايتاما .

واشتمل المران على جوانب فنية وتكتيكية ، وتدريبات اللياقة.

وشهد المران متابعة رئيس الهلال فهد بن نافل ، حيث شرح المدرب رامون دياز عدداً من الجمل التكتيكية على كامل الملعب .

واختتم دياز المران بتدريبات فنية متنوعة ، وتوجه اللاعبون فور نهاية الحصة التدريبية لمقر إقامتهم ، تأهباً لخوض مواجهة الغد .

FvXN AJXoAEMJJU

FvXN9ygWIAIqGnA

FvXNalCWcAIscZk

FvXNbyoWwAAVGAd

FvXNdA2WIAQ6o4a

FvXNeO XgAEKjmw

FvXOBcdWwAEJlHT

FvXOgm3X0AIiGM9

FvXOh0ZXsAUt1KQ

FvXOjClXsAAVm5S

FvXOkQxXgAI ZE

FvXTfXIaYAIqcuK

FvXTfXMaAAEovh8

FvXTfXOaYAA8JOA


الوسوم:, ,

اترك رد