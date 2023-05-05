وفاة المصور هاني الزهراني إثر سقوطه من جبال السودة

الباحة(صدى):

لقي المصور هاني بن عبدالله الزهراني، أحد أبناء قرية النصباء بمنطقة الباحة، حتفه إثر سقوطه من مرتفعات جبال السودة، خلال مهمة تصوير.

ونعى عدد كبير من أصدقاء الزهراني ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أنه ترك أثراً طيباً في نفس كل من جلس معه أو تعامل معه.

ويعمل المصور الراحل هاني الزهراني مدير قسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، كما عمل مصورًا في نادي الاتحاد السعودي.