وفاة المصور هاني الزهراني إثر سقوطه من جبال السودة
لقي المصور هاني بن عبدالله الزهراني، أحد أبناء قرية النصباء بمنطقة الباحة، حتفه إثر سقوطه من مرتفعات جبال السودة، خلال مهمة تصوير.
ونعى عدد كبير من أصدقاء الزهراني ومستخدمي مواقع التواصل الاجتماعي مؤكدين أنه ترك أثراً طيباً في نفس كل من جلس معه أو تعامل معه.
ويعمل المصور الراحل هاني الزهراني مدير قسم التصوير بصحيفة مكة الإلكترونية بالمنطقة الشرقية، كما عمل مصورًا في نادي الاتحاد السعودي.
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 834 ] نشر منذ يوم واحد
ومن العشق ما ختل
الله يرحمه ويغفر له
مصور لا يتكرر الا نادرا
مغامر من أجل النجاح
احب مهنته وهوايته وكان ضحية بسببها
الله يعين أهله ويعين محبيه غلى فراقه
لعلي هنا اسميه
عاشق جمال السودة
عاشق السودة
الله يتقبله ويعوضه جنات النعيم
فارس،الجبل
فرس،العدسة
رجل اللقطة الصعبة
اللقطة الأجمل
والاحلى والابهى
تضحيتك سيخلدها التأريخ
يا مصور جمال الوطن
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 834 ] نشر منذ يوم واحد
نحن شهداء،الله في أرضه
إن شاء الله توجب لك الجنة
وتكون شهادتنا فيك شهادة إيمان وتقوى تنفعك حيث صرت