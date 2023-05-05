بالفيديو .. إعلامي نيجيري يسافر إلى طوكيو دعماً لـ “إيغالو” في نهائي آسيا
كشف الإعلامي النيجيري أوما اكوتوبا أنه حضر من هامبورج إلى الرياض ومن ثم إلى طوكيو لمساندة صديقه إيغالو مهاجم الهلال خلال مهمته في نهائي كأس آسيا .
وقال أوما في مقطع فيديو : ” ساندت إيغالو حتى في الدوحة ” .
وتابع : ” أعتبر أنا الإعلامي النيجيري الوحيد الذي قدم الدعم له في كل محطاته .. آمل إن شاء الله أن يفوز غدًا ” .
ويستعد الهلال لمواجهة أوراوا غداً على ملعب ستاد سايتاما في دور إياب كأس آسيا بعد تعادله بهدف في دور الذهاب في الرياض.
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