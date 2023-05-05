بالفيديو .. إعلامي نيجيري يسافر إلى طوكيو دعماً لـ “إيغالو” في نهائي آسيا

ماجد محمد(صدى):

كشف الإعلامي النيجيري أوما اكوتوبا أنه حضر من هامبورج إلى الرياض ومن ثم إلى طوكيو لمساندة صديقه إيغالو مهاجم الهلال خلال مهمته في نهائي كأس آسيا .

وقال أوما في مقطع فيديو : ” ساندت إيغالو حتى في الدوحة ” .

وتابع : ” أعتبر أنا الإعلامي النيجيري الوحيد الذي قدم الدعم له في كل محطاته .. آمل إن شاء الله أن يفوز غدًا ” .

ويستعد الهلال لمواجهة أوراوا غداً على ملعب ستاد سايتاما في دور إياب كأس آسيا بعد تعادله بهدف في دور الذهاب في الرياض.