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بالفيديو .. “ميسي” يعتذر لـ”باريس سان جيرمان”

بالفيديو .. “ميسي” يعتذر لـ”باريس سان جيرمان”
طلال الغامدي(صدى):

قدم لاعب فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، اعتذاره لناديه الحالي بسبب غيابه عن التدريبات وسفره إلى المملكة.

ونشر اللاعب مقطع فيديو له قال فيه :”اعتقدت أننا سنحصل على يوم عطلة بعد المباراة كما هو الحال دائمًا، لقد نظمت هذه الرحلة ولم أتمكن من إلغائها ”

وقدم اعتذاره لزملائه مضيفا أنه في انتظار ما يريد النادي أن يفعله معه.

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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ يوم واحد

جاز له الوضع بالسّعوديّة …

خطير يا ميسي…

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