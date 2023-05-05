بالفيديو .. “ميسي” يعتذر لـ”باريس سان جيرمان”
قدم لاعب فريق باريس سان جيرمان، ليونيل ميسي، اعتذاره لناديه الحالي بسبب غيابه عن التدريبات وسفره إلى المملكة.
ونشر اللاعب مقطع فيديو له قال فيه :”اعتقدت أننا سنحصل على يوم عطلة بعد المباراة كما هو الحال دائمًا، لقد نظمت هذه الرحلة ولم أتمكن من إلغائها ”
وقدم اعتذاره لزملائه مضيفا أنه في انتظار ما يريد النادي أن يفعله معه.
أقرأ أيضا
بعد زيارته للمملكة .. باريس سان جيرمان يعاقب ميسي
الحربي[ عدد التعليقات: 1145 ] نشر منذ يوم واحد
جاز له الوضع بالسّعوديّة …
خطير يا ميسي…