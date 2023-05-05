زلزال عنيف يضرب اليابان قبل مواجهة الهلال وأوراوا

طلال الغامدي(صدى):

أثار الزلزال الذي وقع في اليابان، حالة من القلق لدى الجماهير، قبل مباراة الهلال ضد أوراوا في دوري أبطال آسيا.

ووثق الصحافي خالد العليان مقطع فيديو من طوكيو مطمئنا الجمهور على سلامة الموقع الذي ستقام فيه المباراة قائلاً : “زلزال يضرب اليابان بقوة 6.3، نحن موجودون الآن في طوكيو، والوضع مستقر ولا نشعر بأي اهتزاز”.

وتابع : “الزلزال ضرب غرب اليابان منطقة إيشيكاوا، ولم نشعر بالزلزال أبدًا والأمور مطمئنة، ولقاء الإياب في سايتاما بعيدًا قريب من طوكيو وبعيدة عن الزلزال تمامًا”.

ومن المقرر أن يلعب الهلال ضد أوراوا في إياب نهائي دوري أبطال آسيا، يوم غد السبت، على ملعب “سايتاما 2002″ .