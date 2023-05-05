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مصرع شاب بطلق ناري خلال احتفالات نابولي بالدوري الإيطالي

مصرع شاب بطلق ناري خلال احتفالات نابولي بالدوري الإيطالي
وكالات(صدى):

لقي شاب مصرعه بعد تلقيه طلقات نارية خلال احتفالات نابولي بلقب الدوري الإيطالي، والتي خلّفت 3 مصابين حتى الآن، وفقا لوكالة الأنباء الإسبانية.

ونقل الشاب الذي يبلغ من العمر 26 عاما، إلى المستشفى، حيث توفي بعد تلقيه أعيرة نارية.

كما أصيب 3 مشجعين آخرين بطلقات نارية في ساحة جاريبالدي، القريبة من المحطة المركزية في المدينة.

وتم نقل 3 مشجعين للمستشفى بعد تعرضهم لإصابات ناجمة عن إطلاق شماريخ.

واشتبك مشجعو نابولي وأودينيزي على أرض الملعب بعد فوز نابولي بلقب الدوري الإيطالي في أودينيزي، أمس الخميس.

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