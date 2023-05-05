  • السبت 6 مايو

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القبض على مقيم لترويجه مواد مخدرة بالجوف

القبض على مقيم لترويجه مواد مخدرة بالجوف
الجوف(صدى):

قبضت دوريات الأمن بمنطقة الجوف على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات، وضبط بحوزته ذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي، وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى اجهة المختصة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.

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