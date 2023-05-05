بالفيديو .. مدمن للشبو يقتل أمه وأبيه واثنين من إخوته

الرياض(صدى):

أقدم مدمن لمخدر الشبو على قتل والديه واثنين من إخوته حرقا داخل منزلهما بسبب المخدرات.

وذكر “مؤيد” الأب الأكبر لهذه العائلة أن شقيقة الراحل اتصل عليه يوم الحادث وأبلغه أن شقيقه سكب البنزين ويهدد بحرق البيت، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في قناة mbc.

وأضاف أن سبق الحادث شجار تسبب في إصابة الأم في عينيها بسبب مزحة لم تكن تستدعي ما تلقته من ضرب، مشيرا إلى أن الجاني أقدم على رمي البنزين على والده لكنه لم يحرقه وعندما دخل المنزل تطور الأمر فحاول منعه وأخذ صهره سعود منه القدحة ثم خرجا لقرابة دقيقة وبعدها خرج الجاني وأبلغهم أنه أشعل النيران.

ولفت إلى أن القضية لا تزال في المحكمة وأن أسرته مصممة على أن ينال الجاني العقاب الذي يستحقه.

متعاط للشبو.. يقتل أمه وأبيه.. ويحرق شمعة المستقبل لأخته وأخيه القصة الكاملة مع محمد الصادق @m_media_2000#MBCinAweek#MBC1 pic.twitter.com/1tRQ1CnmcM — في أسبوع MBC (@MBCinaWeek) May 5, 2023