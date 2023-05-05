تصميمات “هنيدة صيرفي” و “محمد آشي” تجذب الأنظار في لوس أنجلوس

واشنطن(صدى):

خطفت تصميمات المبدعين “هنيدة صيرفي” و”محمد آشي” في لوس أنجلوس الأنظار وجذبت الحضور ضمن خطواتهما الإبداعية العالمية في عالم الأزياء والموضة، والنجاحات التي تُبرز ريادتهما على الساحة العالمية.

وذلك من خلال تصاميمهما المتميزة والجاذبة في حفل العرض الأول لمسلسل Queen Charlotte: A Bridgerton Story في لوس أنجلوس، من خلال إطلالة النجمة العالمية أرسيما ثوماس Arsema Thomas بتوقيع المصمم السعودي محمد آشي، وإطلالة النجمة العالمية كاثرين ماكنمارا Katherine McNamara بتوقيع المصممة السعودية هنيدة صيرفي.

وتألقت الممثلة كاثرين ماكنمارا على السجادة الحمراء في العرض العالمي الأول لمسلسل Queen Charlotte: A Bridgerton Story في لوس أنجلوس بإطلالة رائعة من تصميم المصممة السعودية هنيدة صيرفي، بتصميم باللون الأخضر عبارة عن قميص من الدانتيل والتل مع شورت مصنوع من قماش التفتا، وهي إحدى تصاميم مجموعة HONAYDA SS / 23 التي طرحتها المصممة هنيدة صيرفي لعلامتها التجارية المتميزة Honayda.

ويُضاف هذا التميز للمسيرة المتميزة لمصممة الأزياء السعودية “هنيدة صيرفي” في عالم الأزياء، والتي وُصفت بأنها رائدة خلاقة من جيل مبدع من المصممين الشغوفين بالعالمية في الشرق الأوسط، خاصة وأنها قد نجحت من خلال علامتها التجارية للملابس الجاهزة Honayda، في تقديم أزياء معاصرة يقف خلفها إلهام من الماضي.

كما تألقت النجمة العالمية أرسيما توماس بإطلالة متميزة لافتة على السجادة الحمراء في العرض العالمي الأول لمسلسل Queen Charlotte: A Bridgerton Story في لوس أنجلوس، من توقيع المصمم السعودي محمد آشي، بفستان قصير باللون الكريمي من قماش التفتا، من طراز ماييف والذي يعد إحدى إبداعات المصمم محمد آشي من مجموعة AshiCouture23 .