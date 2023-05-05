بالصور .. مشجعو “نابولي” يجمعون أجزاء من عشب من ملعب أودينيزي
أقدم عدد من مشجعي فريق نابولي يوم أمس بجمع أجزاء من عشب ملعب أودينيزي.
وجاء ذلك عقب تعادل نابولي أمام أودينيزي في المباراة التي أقيمت أمس على المعلب.
وبهذا التعادل حسم نابولي لقب دوري الدورى الإيطالى لكرة القدم ما دفع بعض جماهيره للنزول لأرضية المعلب وأخذ أجزاء من عشبه ليحتفظوا بها كذكرى احتفالا بهذا الحدث.
بدوي طعس[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ يوم واحد
weed معناها أعشاب دوائيه في علم الأدوية لكن لو قلت smoking weed فمعناه تدخن حشيش و drug معناه علاج في علم الأدوية لكن لو قلت addicting drug فمعناه مخدرات لكن القصمان واضح أنهم لا يعرفون العربية الفُصحى ولا حتى الإنجليزية