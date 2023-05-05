بالصور .. مشجعو “نابولي” يجمعون أجزاء من عشب من ملعب أودينيزي

وكالات(صدى):

أقدم عدد من مشجعي فريق نابولي يوم أمس بجمع أجزاء من عشب ملعب أودينيزي.

وجاء ذلك عقب تعادل نابولي أمام أودينيزي في المباراة التي أقيمت أمس على المعلب.

وبهذا التعادل حسم نابولي لقب دوري الدورى الإيطالى لكرة القدم ما دفع بعض جماهيره للنزول لأرضية المعلب وأخذ أجزاء من عشبه ليحتفظوا بها كذكرى احتفالا بهذا الحدث.