بالفيديو .. مؤرخ يكشف سبب استبعاد الأمير الوليد بن بدر من لجنة التوثيق

نواف السالم(صدى):

كشف خالد المصيبيح ، مؤرخ رياضي ، أن في اختيارات أسماء لجنة التوثيق والتصويت عليها لم تكن القناعة كاملة حيث كان التصويت كان حسب الحروف الأبجدية للأسماء.

وقال خلال مداخلة مع برنامج “سوالف رياضية” : “اسم الأمير الوليد بن بدر كان متواجدًا في آخر القائمة وفق الحروف الأبجدية، فيما كان تصويت الجمعية العمومية للأسماء الأوائل، وقمنا بقبول كل الأسماء المطروحة المرشحة للتصويت والاختيار داخل اللجنة، واحترمنا رأي كافة الأندية”.

يذكر أن اللجنة تشكلت من 11 عضوًا وهم “إبراهيم اليحيى، إبراهيم كنداسة، رشيد الرشيد، عبدالإله النجيمي، عمرو سراج فقيه، غالي الشمري، فرحان الجار الله، فالح السمحان، متعب العبدالهادي، محمد غزالي اليماني، ناصر الفهيد”، بينما تم استبعاد كل من الأمير الوليد بن بدر وعيد الجهني في مفاجأة كانت من العيار الثقيل.

خالد المصيبيح – مؤرخ رياضي :

في اختيارات أسماء لجنة التوثيق والتصويت عليها لم تكن القناعة كاملة .. التصويت كان حسب الحروف الأبجدية للأسماء..

سوالف رياضية …

( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )

الراعي الرسمي: @alkhudiroud

الشريك: @osipc_sa@Nasssr_forever pic.twitter.com/Vb2R8onsUq — قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 5, 2023