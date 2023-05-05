بالفيديو .. مؤرخ يكشف سبب استبعاد الأمير الوليد بن بدر من لجنة التوثيق
كشف خالد المصيبيح ، مؤرخ رياضي ، أن في اختيارات أسماء لجنة التوثيق والتصويت عليها لم تكن القناعة كاملة حيث كان التصويت كان حسب الحروف الأبجدية للأسماء.
وقال خلال مداخلة مع برنامج “سوالف رياضية” : “اسم الأمير الوليد بن بدر كان متواجدًا في آخر القائمة وفق الحروف الأبجدية، فيما كان تصويت الجمعية العمومية للأسماء الأوائل، وقمنا بقبول كل الأسماء المطروحة المرشحة للتصويت والاختيار داخل اللجنة، واحترمنا رأي كافة الأندية”.
يذكر أن اللجنة تشكلت من 11 عضوًا وهم “إبراهيم اليحيى، إبراهيم كنداسة، رشيد الرشيد، عبدالإله النجيمي، عمرو سراج فقيه، غالي الشمري، فرحان الجار الله، فالح السمحان، متعب العبدالهادي، محمد غزالي اليماني، ناصر الفهيد”، بينما تم استبعاد كل من الأمير الوليد بن بدر وعيد الجهني في مفاجأة كانت من العيار الثقيل.
خالد المصيبيح – مؤرخ رياضي :
في اختيارات أسماء لجنة التوثيق والتصويت عليها لم تكن القناعة كاملة .. التصويت كان حسب الحروف الأبجدية للأسماء..
سوالف رياضية …
( الاتحاد الهلال النصر الأهلي الشباب )
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الشريك: @osipc_sa@Nasssr_forever pic.twitter.com/Vb2R8onsUq
— قناة 24 الرياضية (@sport24_tv) May 5, 2023
winner4ever[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ يوم واحد
حيث كان التصويت كان حسب الحروف الأبجدية للأسماء “اسم الأمير الوليد بن بدر كان متواجدًا في آخر القائمة وفق الحروف الأبجدية” !!! اسمه الوليد يعني يبدأ بحرف أ ، يعني مفترض يكون اسمه من الأوائل ( قال رقع يا مرقع .. قال شي يترقع وشي مايترقع !!…يارجل لو لم يكن إلا هو في قائمة الترشيح فلن يصوت له أحد ، مافيه عاقل يصوت لهذا الشخص وعقليته.
عابد سعد[ عدد التعليقات: 5594 ] نشر منذ يوم واحد
اقول الخلا بس الخلا،، يا تقول كلام معقول يا تضف وجهك وتقلبة على الفهرس يا عالم ذولا وش يتعاطون،، يفكرون الناس أغبياء مثلهم
زائر[ عدد التعليقات: 5147 ] نشر منذ يوم واحد
هههههههههههه كان راح يشغلهم بالقصاصات حقته
اسير الاقدار[ عدد التعليقات: 2153 ] نشر منذ 17 ساعة
احسن
ذا هو اللي صوت ورشح نادي الفقر يلعب عالميه تجريبيه بالغش وظلم نادي جابيلو الياباني
كان وقتها رئيس الاتحاد الاسيوي وهو نصراوي متعصب جدا يعني فعلا ما ينفع بيزعج لجنة التوثيق بالصراخ والقصاصات