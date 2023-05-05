تطورات الوضع الصحي لوائل جسار بعد تغيبه عن حفل تكريم الموجي

بيروت(صدى):

تعرض الفنان اللبناني وائل جسار إلى وعكة صحية شديدة، قبيل ساعات من حضوره حفل تكريم الموسيقار الراحل محمد الموجي.

وقال عبدو كساب، مدير أعمال الفنان “جسار” إن وائل جسار أصيب بشكل مفاجئ بإرهاق شديد بعد ارتفاع ضغطه، ما حال دون صعوده إلى المسرح.

وأضاف أن الأمر استدعى فريقا طبيا لتقديم الإسعافات الأولية له، فضلا عن بعض الأدوية.

وأضاف أن وائل جسار غادر، اليوم الجمعة، الرياض إلى لبنان، إذ من المقرر أن يتوجه إلى المستشفى لإجراء فحوص طبية، خاصة أنه ما زال يشعر بتعب كبير.