نواف السالم(صدى):

6 ملايين يورو لرحيل تريزيجيه إلى الدوري السعودي

أفادت تقارير صحفية أن نادى طرابزون التركى بموافقة رحيل المصرى محمود تريزيجيه لاعب خط الوسط خلال فترة الانتقالات الصيفية المقبلة، حال تلقيه عرضاً مادياً مميزاً.

وأوضحت صحيفة ” fanatik ” التركية، إن إدارة طرابزون التركى علمت ببعض المفاوضات التى يجريها بعض أندية الدوري السعودي، مثل اتحاد جدة وأهلى جدة، لضم تريزيجيه خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأضافت أن طرابزون مستعد لقبول العرض والتنازل عن خدمات تريزيجيه حال تلقيه مقابلا ماديا يقترب من 6 ملايين يورو.