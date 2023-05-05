  • السبت 6 مايو

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طبيب: قللوا السكريات والمعجنات والمقليات لحمية ناجحة

طبيب: قللوا السكريات والمعجنات والمقليات لحمية ناجحة
أميرة خالد(صدى):

وجه أستاذ وعالم أبحاث المسرطنات، فهد الخضيري، نصيحة لمن يريد اتباع حمية ناجحة.

وذكر :”لمن أراد حمية ناجحة وبدون تجويع وبدون معاناة المهم جدًا أن تترك المعجنات والمخبوزات والمقليات والسكريات أو تقللها بشدة، وتقللها بشدة ولكن تزاحمها بالأكل الصحي سلطة ولحوم وبروتين وقليل من الدهون، وتركز على الخضار مسلوقة. والورقيات والفاكهة الخس والخيار.

ونصح بتقليل الخبز بشدة، وتناول لبن أو زبادي ولو كامل الدسم فيجب تناولها باعتدال بجانب تقليل السكريات والمعجنات والمقليات.

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