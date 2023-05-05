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بالفيديو .. لحظة اكتشاف شبهة تستر تجاري بقطاع مواد البناء

بالفيديو .. لحظة اكتشاف شبهة تستر تجاري بقطاع مواد البناء
الرياض(صدى):

تمكنت فرق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من كشف شبهة تستر تجاري بقطاع مواد البناء.

وجاء ذلك خلال جولة قام بها البرنامج للتأكد من التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وفقا لقناة “الإخبارية”.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يضم في عضويته 20 جهة حكومية.

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