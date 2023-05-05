بالفيديو .. لحظة اكتشاف شبهة تستر تجاري بقطاع مواد البناء

الرياض(صدى):

تمكنت فرق البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري من كشف شبهة تستر تجاري بقطاع مواد البناء.

وجاء ذلك خلال جولة قام بها البرنامج للتأكد من التزام المنشآت التجارية بقواعد السوق المعتمدة لدى الجهات الحكومية، وفقا لقناة “الإخبارية”.

يذكر أن البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يضم في عضويته 20 جهة حكومية.

فيديو | شاهد.. لحظة اكتشاف شبهة تستر تجاري البرنامج الوطني لمكافحة التستر التجاري يواصل جولاته الرقابية #نشرة_النهار#الإخبارية pic.twitter.com/HOHqG2LdXa — قناة الإخبارية (@alekhbariyatv) May 5, 2023