تطورات جديدة في قضية اتهام قضاة بالتزوير وغسل الأموال بالكويت

الكويت(صدى):

طالبت النيابة العامة الكويتية محكمة التمييز، بتأييد أحكام صادرة ضد قضاة وآخرين، أدينوا بالرشى والتزوير وغسل الأموال بالقضية المعروفة إعلاميا بـ”شبكة فؤاد الإيراني” لتبييض الأموال.

وأفاد مصدر مطلع، أن محكمة التمييز حددت أولى جلساتها للنظر بالقضية في 6 يوليو المقبل، مشيرة إلى أنه بإصدار حكم محكمة التمييز يتم إسدال الستار على هذه القضية أمام آخر درجات التقاضي، بحسب صحيفة قبس.

وقضت محكمة الاستئناف الكويتية في أكتوبر الماضي، بالحبس بحق متهمين في القضية، فيما خففت المحكمة أحكاما بالحبس من 10 إلى 7 سنوات بحق آخرين، كما ألغت إدانات بحق البعض واكتفت بالامتناع عن عقابهم، وقضت أيضا بتشديد الحبس بحق 7 قضاة من 7 سنوات إلى 15 سنة وعزلهم من الوظيفة ومصادرة سيارات منهم تلقوها كهدايا، في حين قضت ببراءة قاض واحد.

كما قررت المحكمة بحبس موظفين وموظفات بوزارة العدل سنوات مختلفة وعزلهم من الوظيفة، وحبس رجال أعمال.