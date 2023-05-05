شاهد ..محمود متولى يستعيد وعيه بعد سقوط نهاية مباراة الأهلي وبيراميدز

وكالات(صدى):

محمود متولى يستعيد وعيه بعد سقوطه بنهاية مباراة الأهلي وبيراميدز

استعاد لاعب فريق النادي الأهلي المصري وعيه بعد سقوطه بشكل مفاجئ عقب نهاية المباراة التي جمعت فريقه بنظيره بيراميدز في نهائي كأس السوبر المصري.

وكان اللاعب قد سقط بعد تعرضه للتعب على أرضية الملعب فور نهاية المباراة مباشرة، وتدخل الطاقم الطبي لإسعافه ونهض من جديد لكن بدا عليه التعب.

يذكر أن النادي الأهلي المصري توج بلقب كأس السوبر المصري للمرة 13 في تاريخه بالفوز على بيراميدز بهدف نظيف.