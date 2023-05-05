خبراء تغذية يحذرون من بقايا الأرز: “يسبب تسمم”

أميرة خالد(صدى):

خبراء تغذية يحذرون من بقايا الأرز

يعتبر الأرز طعام أساسي لكل شعوب العالم، فهو مصدر غني للكربوهيدرات التي تبقيك نشطًا طوال اليوم، إضافة إلى طعمه اللذيذ بكل أشكاله وأنواعه، كما أنه يعتبر مصدرا للعديد من العناصر الغذائية بما في ذلك الألياف والمنغنيز والمغنيسيوم وحتى فيتامين “B”.

وحذر خبراء التغذية والأطباء من تناول بقايا الأرز، والتي يقولون إنها قد تسبب التسمم الغذائي الشديد، و مشاكل هضمية شديدة مثل التقيؤ والإسهال إذا لم يتم تخزينها بشكل صحيح، بحسب موقع “تايمز ناو” timesnow.

وأفادت إدارة الغذاء والدواء الأميركية، هناك نوع من البكتيريا يسمى “Bacillus cereus”، وهو أحد مسببات الأمراض المنقولة بالغذاء وينتج السموم، ما يسبب نوعين من أمراض الجهاز الهضمي، وهي القيء والإسهال. وعادة ما تكون عدوى Bacillus cereus خفيفة، ولكنها قد تكون خطيرة، خاصة عند أولئك الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة.

ويرة الكثيرون أن ترك الأرز المطبوخ على المنضدة لساعات لن يختلف عن الاحتفاظ بأي عنصر غذائي آخر مثل الخبز، إلا أن خبراء التغذية يؤكدون أن تلك البكتيريا الضارة في الأرز يمكن أن تقاوم الطهي وإعادة التسخين، فترك الأرز لفترة طويلة بعد الطهي في درجة حرارة الغرفة، يعطي الفرصة لوجود تلك بكتيريا الضارة التي لن يقتلها إعادة التسخين.

و يوصي خبراء التغذية بتبريده في أسرع وقت ممكن والاحتفاظ به في الثلاجة مبرداً. كما يمكن أيضًا تجميد الأرز المطبوخ في وعاء آمن للتجميد أو كيس قابل لإعادة الغلق لمدة تصل من ثلاثة إلى أربعة أشهر، دون أي ضرر،وهذا يعني أنه لا ينبغي ترك الأرز المطبوخ في درجة حرارة الغرفة لأكثر من ساعتين.