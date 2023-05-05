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النيابة تحذر من صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة وتوضح العقوبة

النيابة تحذر من صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة وتوضح العقوبة
الرياض (صدى):

حذرت النيابة العامة من صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية دون وصفة طبية.

وقالت “النيابة العامة “في تغريدة على حسابها الرسمي بموقع “تويتر”، أنه يعاقب بالسجن مدة لا تقل عن خمس سنوات ولا تزيد على خمس عشرة سنة كل صيدلي صرف أدوية تحتوي على مواد مخدرة أو مؤثرات عقلية دون وصفة طبية معتمدة من طبيب بشري أو بيطري أو طبيب أسنان من المرخص لهم بمزاولة المهنة في المملكة.

وأضافت أن هذا ما نصت عليه المادتان (۲۹ (۳۸) من نظام مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية.
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