قانوني يوضح حقيقة حصول النصر على نقاط الهلال

ماجد محمد(صدى):

علق القانوني احمد الشيخي على الأنباء المتداولة حول حصول نادي النصر على نقاط الهلال بسبب مشاركة كنو

وقال الشيخي “لمن يسأل عن حصول ‎النصر على نقاط ‎الهلال, أعلنا قبل ٤ أشهر نظامية مشاركة كنو، وتوقعنا ما سيكتب في مذكرة النصر وأسباب الرفض المتوقع للجان، وبعد الإطلاع اتضح دقة ما ذكرناه ١٠٠٪.

وأكد أحمد الشيخي أن إيقاف الدوري لن يتم؛ ليس له أي أساس قانوني، مشيرا إلى أنه لا يصح الاستشهاد بلائحة الانضباط لأن الذي أصدر العقوبة ضد كنو ليست لجنة الانضباط .

وأوضح “البعض استشهد بالمادة 35 والتي تنص أنه عند توقف النشاط الرياضي لاتحتسب ضمن مدة إيقاف اللاعب وبالتالي فإن فترة ايقاف الدوري ومعسكرات المنتخب ومن المفترض أن تلك الفترة لاتحتسب ضمن الأربعة أشهر لللاعب”

وتابع “هذه المادة ليس لها علاقة بتلك القضية ولا تنطبق على اللاعب ، بل ينطبق عليه المادة التي تنص على أنه يسري إيقاف اللاعب فور تبليغه بالقرار ولا تحتسب فترة بين الموسمين ضمن الإيقاف ”

وأضاف “اللاعب أنهى تقريبا 57 يوم من نهاية الموسم الماضي وانتهت في شهر أكتوبر الماضي وبالتالي مشاركات مع نادي الهلال والمنتخب الوطني صحيحة “.

لمن يسأل عن حصول #النصر على نقاط #الهلال: -أعلنا قبل ٤ أشهر نظامية مشاركة كنو، وتوقعنا ما سيكتب في مذكرة النصر وأسباب الرفض المتوقع للجان، وبعد الإطلاع اتضح دقة ما ذكرناه ١٠٠٪ -وصلت الأسباب قبل ٥ أيام، في ٣٠/٤ -إيقاف الدوري لن يتم؛ ليس له أي أساس قانونيpic.twitter.com/GtwuMGSUC4 — أحمد الشيخي — Ahmed Alshikhy (@ahmed9639) May 5, 2023