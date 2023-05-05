اعتماد 77 مخالفة في نظام البريد بعقوبات تصل إلى 250 ألف ريال

الرياض(صدى):

وافق مجلس إدارة الهيئة العامة للنقل على تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات للائحة التنفيذية لنظام البريد، الذي يهدف إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات وتحسين تجربة المستفيدين، ووضع الأدوات النظامية المناسبة التي تسهم في حماية الأنشطة والخدمات البريدية وتطويرها وتنميتها، والارتقاء بمستوى جودتها.

وتضمن تصنيف المخالفات والعقوبات في نظام البريد، تحديد 8 فئات للمخالفات كتقديم خدمات بريدية دون الحصول على الموافقات والتراخيص اللازمة، وعدم الالتزام بقواعد تقديم الخدمات البريدية ومتطلبات الترخيص، ونقل مواد محظورة أو إخفاء المواد البريدية أو إتلافها أو فقدانها، أو انتهاك سرية المواد البريدية أو بيانات العملاء، أو استخدام طابع بريدي غير معتمد من الهيئة العامة للنقل أو الاستخدام غير القانوني لها أو لآلات التخليص البريدي، كما تضمن تصنيف المخالفات وتحديد العقوبات جدول الغرامات المالية للمخالفات التي تتراوح ما بين 500 ريال كحد أدنى، وتصل 250 ألف ريال كحد أقصى.

ويأتي إصدار جدول المخالفات والعقوبات في إطار سعي الهيئة إلى ضمان تطبيق أفضل الممارسات في العمل الإشرافي، ووضع الأدوات النظامية المناسبة التي تسهم في حماية الأوقاف وتطويرها وتنميتها، ويعزز من تحقيق شروط، ويؤدي إلى التقليل من المخاطر النظامية التي قد تؤثر على أنشطة الوقف وأعماله.