النصر يقدم عرضاً مغرياً لـ ” لويس إنريكي”

نواف السالم(صدى):

ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن لويس إنريكي، مدرب إسبانيا وبرشلونة السابق يملك عرضا مغرياً من نادي النصر، لتولي مهمة تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.

وقالت صحيفة “catalunya diari” الإسبانية: “إنريكي لم يدرب منذ إقالته من تدريب إسبانيا عقب مونديال قطر، والآن يملك عرضا من النصر يمكنه بالاستمتاع بكرة القدم براتب كبير”.

وأضافت : “إنريكي يفكر في عرض النادي الذي يلعب له كريستيانو رونالدو، أنه وضع مفهوم تماما نظرًا لجاذبية العرض”.