النصر يقدم عرضاً مغرياً لـ ” لويس إنريكي”
ذكرت تقارير صحفية إسبانية، أن لويس إنريكي، مدرب إسبانيا وبرشلونة السابق يملك عرضا مغرياً من نادي النصر، لتولي مهمة تدريب الفريق عقب نهاية الموسم الجاري.
وقالت صحيفة “catalunya diari” الإسبانية: “إنريكي لم يدرب منذ إقالته من تدريب إسبانيا عقب مونديال قطر، والآن يملك عرضا من النصر يمكنه بالاستمتاع بكرة القدم براتب كبير”.
وأضافت : “إنريكي يفكر في عرض النادي الذي يلعب له كريستيانو رونالدو، أنه وضع مفهوم تماما نظرًا لجاذبية العرض”.
winner4ever[ عدد التعليقات: 211 ] نشر منذ يوم واحد
يارجل يعتزل التدريب ولا يشوه اسمه وسجله التدريبي بتدريب نادي الفقر ( هذا إن صدق الخبر )
وصيف العالم[ عدد التعليقات: 7 ] نشر منذ 24 ساعة
يشغلون جماهيرهم
في حال فاز الهلال بالاسيويه
يخافون جمهورهم تتطالبهم ببطوله
عشان كذا ينزلون اخبار مكذوبه
بكره باذن الله اذا حقق الهلال البطوله
راح ينزل خبر للنصر ويقولك اعلامهم شوف الناس تتكلم عن النصر اكثر من الهلال الي محقق بطوله