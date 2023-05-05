ضبط مقيم لترويجه مواد مخدرة في الجوف

الجوف(صدى):

ألقت دوريات الأمن بمنطقة الجوف القبض على مقيم من الجنسية اليمنية لترويجه مادة الحشيش المخدر ومادة الإمفيتامين المخدر وممنوعات، وضبط بحوزته ذخيرة حية وهواتف متنقلة ومبلغ مالي.

وجرى إيقافه واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى اجهة المختصة.

وتهيب الجهات الأمنية بالإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، وذلك من خلال الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]، وستعالج جميع البلاغات بسرية تامة.