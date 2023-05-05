وكالات(صدى):

الاتحاد الأوروبي يحذر آبل من التلاعب بتوصيلات USB C

أكد مفوض الاتحاد الأوروبي للسوق الداخلية تيري بريتون أنه سيتم منع بيع هواتف أيفون في دول الاتحاد مستقبلاً في حال عدم التزام عملاق الصناعة التكنولوجية شركة آبل بالتوجيهات القاضية باستخدام توصيلات USB C، وذلك وفقاً لما ذكرته صحيفة “داي زايت” الألمانية.

وحذر بريتون آبل من عواقب التلاعب بأداء التوصيلات، مؤكداً على أهمية التزام الشركة الأميركية الكامل بالشروط التي وضعها الاتحاد وعدم التلاعب بها.

وكان الاتحاد الأوروبي قد أقر قانوناً العام الماضي يجبر جميع الشركات التقنية على توحيد منفذ الشحن في أجهزتها وإدراج منفذ USB C حتى تتمكن من بيعها داخل دول الاتحاد الأوروبي.

وأمهل القانون الشركات التقنية حتى نهاية عام 2024 للالتزام بالقانون، وإلا سيتم حظر بيع الأجهزة المخالفة بعد انتهاء المهلة.