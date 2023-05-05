شاهد .. رونالدو يعلم ابنه السباحة داخل منزله بالرياض

طلال الغامدي(صدى):

رونالدو يعلم ابنه السباحة داخل منزله بالرياض

تداول نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي مقطع فيديو للبرتغالي المحترف في صفوف النصر وقائد الفريق كريستيانو رونالدو وهو يدرب ابنه ماتيو على السباحة داخل منزلها الكائن بالرياض.

وأبان الفيديو رونالدو يحمل ابنه ثم يقذفه بعيداً في الماء حتى يتدرب على السباحة داخل مسبح منزلهما بالرياض.

ويحتوي القصر الذي يعيش فيه رونالدو على 8 غرف نوم بجانب شلال مياه ومناطق خضراء ذات مساحات واسعة ومسبح بمواصفات أولمبية.