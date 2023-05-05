بالفيديو.. قصة مدمن كان يضع لزوجته “الكبتاجون” في الشاي دون علمها

الرياض(صدى):

روى الدكتور سامي الحمود الخبير في مكافحة المخدرات، قصة زوج مدمن للمخدرات يضع لزوجته “الكبتاجون” على الشاي من دون علمها.

وقال “الحمود” في لقاء مع قناة “إم بي سي في أسبوع” اليوم الجمعة إن قضية المخدرات أصبحت من القضايا الخطيرة في المجتمع، مشيرا إلى ضرورة التوعية من تعاطيها، لأنها تشكل وبالا على الفرد والمجتمع.

وأوضح أن المخدرات لا تشكل ضررا على الفرد الذي يتناولها فحسب، بل يمتد تأثيرها السلبي ليشمل الأفراد المحيطين به، لافتا إلى أن أكثر ما يأتيه المركز الخاص به هم الأمهات بسبب أبنائهم، أو الزوجات بسبب أزواجهم.

وأكد أن تعاطي المخدرات يذهب العقل والتركيز ويجعل الإنسان على جهل بما يفعل، مستشهدا بأحد الحالات أتت إليه تشتكي له زوجها أنه وضع لها منشطات في الشراب الذي تشربه، وبآخر كان يضرب أمه.