جدة(صدى):

ضبط شخص لترويج أقراص الإمفيتامين المخدر في جدة

تمكنت دوريات الأمن بمحافظة جدة من القبض على شخص لترويجه أقراص الإمفيتامين المخدر، كما ضبط بحوزة المتهم جهاز محمول، وهواتف متنقلة.

وأوضحت دوريات الأمن بمحافظة جدة أنه تم إيقاف المتهم واتخاذ الإجراءات النظامية بحقه وإحالته إلى الجهة المختصة.

ودعت الجهات الأمنية إلى الإبلاغ عن كل ما يتوافر من معلومات لدى المواطنين والمقيمين عن أي نشاطات ذات صلة بتهريب أو ترويج المخدرات، عبر الاتصال بالأرقام (911) في مناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية و(999) في بقية مناطق المملكة، ورقم بلاغات المديرية العامة لمكافحة المخدرات (995)، وعبر البريد الإلكتروني [email protected]