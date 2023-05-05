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بالفيديو .. منام زوجة يكشف زواج زوجها من امرأة ثانية

بالفيديو .. منام زوجة يكشف زواج زوجها من امرأة ثانية
الرياض(صدى):

 

منام زوجة يكشف زواج زوجها من امرأة ثانية

 

قال مفسر الأحلام، أبو الياس العنزي، إن منام زوجة كشف زواج زوجها من امرأة ثانية.

وذكر أنه كان جالسا مع أحد الأشخاص في منزله، وجاءت الزوجة وطلبت منه تفسير حلمها حيث رأت زوجها متزوج من سيدة أخرىن وذلك بحسب ما ذكره في قناة الرسالة.

وأضاف أن بعد خروج الزوجة جاء الزوج فقال له إنه متزوج في السر فأقر بزواجه فقال له أن زوجته حلمت بذلك.

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