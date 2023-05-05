توضيح من الحج حول إمكانية تعديل مواعيد العمرة

مكة المكرمة(صدى):

إمكانية تعديل مواعيد العمرة

قالت وزارة الحج والعمرة، اليوم الجمعة، أنه لا توجد خاصية التعديل على مواعيد العمرة ردًّا على استفسارات أحد المتابعين.

وأوضحت خدمة العناية بالمستفيدين، عبر حسابها الرسمي بموقع تويتر بأنه لا توجد خاصة التعديل على مواعيد العمرة، ولكنها أشارت إلى إمكانية إلغاء الموعد من خلال تطبيق نسك قبل دخول وقت التصريح وإصدار تصريح جديد.

وفي وقت سابق، قالت الوزارة إنه يجب لأداء العمرة إصدار التصريح من تطبيق نسك أو تطبيق توكلنا بشرط عدم الإصابة أو المخالطة لمصاب بفيروس كورونا.

وأضافت أنه يمكن للمُعتمر التنقل بين مكة المكرمة والمدينة المنورة وجميع مدن السعودية خلال فترة إقامته.