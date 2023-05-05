بالفيديو .. طريقة لكشف كاميرات التجسس بمرآة غرفتك
طريقة لكشف كاميرات التجسس بمرآة غرفتك
شرح سليمان الدلالي، الخبير التقني، كيفية اكتشاف أن المرآة الموجودة في الغرف بها كاميرات تجسس.
ولفت إلى أن هناك مرايا بها كاميرات تجسس، ويسهل كشفها من خلال تقريب أصبع اليد إليها، وذلك بحسب ما ذكره خلال حديثه في برنامج “سيدتي” المذاع على قناة “روتانا خليجية”.
وقال إذا التقص إصبع اليد في المرأة فأن هذه المرآة بها كاميرا تجسس وإذا لم يحدث ذلك فلا يوجد بها شيء.
خبير تقني يشرح كيفية اكتشاف أن المرآة الموجودة في غرفتك بها كاميرات تجسس@i_sbd5@jalmuayqil#برنامج_ياهلا #روتانا_خليجية pic.twitter.com/enbfeYDzEy
— روتانا خليجية (@Khalejiatv) May 5, 2023
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