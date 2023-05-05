60 % نسبة فوز الهلال على أوراوا ريد في غياب “الدوسري”

نواف السالم(صدى):

توقعت تقارير صحفية نسبة فوز الهلال على نظيره أوراوا ريد الياباني في غياب لاعبه سالم الدوسري.

وكان “الدوسري” قد تعرض للطرد في مباراة الذهاب في الدقيقة 86 بعد كرة مشتركة بينه وبين لاعب أوراوا، وقام بضربه بدون كرة، ما دفع الحكم إلى أن يُشهر البطاقة الحمراء المباشرة.

وتوقعت التقارير أن تكون نسبة فوز الهلال ببطولة دوري أبطال آسيا بنسبة 60 % فقط، في غياب سالم الدوسري.