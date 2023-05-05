الخرطوم(صدى):

الجيش السوداني يعلن إرساله مفاوضين إلى جدة لبحث وقف إطلاق النار

أرسل الجيش السوداني مساء الجمعة مفاوضين إلى جدة بالسعودية لإجراء مباحثات حول وقف إطلاق النار.

وأوضح الجيش في بيان نشر على صفحته على فيسبوك “في إطار المبادرة السعودية-الأميركية التي تم طرحها منذ بداية الأزمة، غادرإلى جدة مساء اليوم (الجمعة) وفد القوات المسلحة السودانية لمناقشة التفاصيل الخاصة بالهدنة التي يجري تجديدها”.

ولم يصدر أي رد فعل رسمي بعد عن قوات الدعم السريع.