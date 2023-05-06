وفاة أيقونة نادي الهلال السوداني حزنًا على ابنته

وكالات(صدى):

غيب الموت محمد فوزي محجوب المرضي أيقونة نادي الهلال السوداني، إثر تعرضه لذبحة قلبية، حزنًا على وفاة ابنته آلاء برصاصة طائشة في اشتباكات السودان

كانت آلاء ابنة لاعب الهلال الأسبق، تعرضت للإصابة برصاصة طائشة منذ أسبوعين، في اشتباكات السودان الجارية بعد عودتها من العمل، حيث كانت تعمل كطبيبة في مستشفى الحارة الثامنة، ما أدى إلى مقتلها.

وتعرض فوزي المرضي بذبحة قلبية مساء أمس الجمعة، فارق على إثرها الحياة بسبب حزنه الشديد على وفاة ابنتهكما أصيبت زوجة المرضي أيضا برصاص بالكتف، وتم إسعافها.

يذكر أن فوزي المرضي يعد أحد عمالقة الرياضة بالسودان حتى أطلق عليه “فوزي الأسد” لذوده عن عرين الهلال والمنتخب السوداني.