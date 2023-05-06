رضوى الشربيني لـ حسن شاكوش: “كدة تطرد بنت الجيران “

القاهرة(صدى):

علقت الإعلامية المصرية رضوي الشربيني على تحرير زوجة حسن شاكوش محضرًا ضد زوجها مطرب المهرجانات حسن شاكوش لاتهامه بطردها من المنزل في وقت متأخر من الليل، داخل أحد الكمبوندات الشهيرة بمنطقة أكتوبر، والاستيلاء على منقولاتها الزوجية وشبكتها، وأيضًا إيصال أمانة لصالحها بديل مؤخر الصداق.

وقالت رضوي على حسابها الرسمي على موقع التغريدات الشهير تويتر “كدة يا حسن تطرد بنت الجيران بعد ما سجدت لربنا سجدة شكر قدام الناس كلها علشان اتجوزتك وكمان تدخلها القسم بعد شهرين جواز يا راجل!”.

وأضافت رضوى الشربيني ناصحةً الفتيات: “تقديرك للراجل اللي معاكي بيتبني بالمواقف والعشرة ودول الإثبات الوحيد ف ما تسبقوش الأحداث.. وتقديرك ليه مش معناه إنك تتنازلي أو تقللي من نفسك علشانه، الله يكون في عونها”.