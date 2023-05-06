تفاصيل سقوط مصور من أعلى جبال السودة أثناء عمله

عسير(صدى):

روى متعب الزهراني شقيق المصور “هاني الزهراني” الذي توفي الخميس الماضي، تفاصيل سقوطه من أعالي جبال السودة أثناء عمله مع شركة لتطوير السودة.

وقال “متعب” شقيقي متزوج ولديه 3 أطفال، أكبرهم ابنة (11 عاما)، وأنه كان على تواصل مع شقيقة قبل وفاته بـ3 ساعات”، مشيرا إلى أنه في الساعة العاشرة صباحاً، كان “هاني” يريد أن يلتقط مقطع فيديو لإحدى الجبال بالسودة بمسافة 10 أمتار، إلا أن “حزام الآمان” اختل به وسقط من علو 300 قدم، فسقط على جنبه، وأصيب بكسر في الحوض والعمود الفقري.

وتابع “بعد سقوطه تم التواصل مع الهلال الأحمر والدفاع المدني وطيران الأمن، إلا انهم لم يستطيعوا الوصول للمنطقة التي سقط فيها لوعورتها، وقد كانوا يستمعون لصوته لمدة 15 دقيقة قبل أن يفارق الحياة”، مبينا أن عملية الإنقاذ امتدت من العاشرة صباحاً حتى الرابعة عصراً دون جدوى،

وأضاف “أن أحد أصدقائه قرر النزول للمنطقة وانتشال جثة “هاني” بمساعدة عدد من المنقذين، وكنا نريد نقله إلى مكة، ولكن بسبب وعورة الطريق والأمطار، تم نقله إلى الباحة، وتمت الصلاة عليه عصر اليوم، ودفنه بمسقط رأسه”.