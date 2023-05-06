الجابر قبل مواجهة أوراوا: “الزعيم لن يخذلنا”

طلال الغامدي(صدى):

وجه لاعب المنتخب السابق سامي الجابر للاعبي الهلال قبل المباراة المصيرية التي سوف تجمع بين فريقي الهلال وأوراوا ريدز الياباني، في إطار منافسات إياب دور نهائي دوري أبطال آسيا.

وقال سامي الجابر “وطن يستحق الفرح كما نستحق الفخر والمجد ,الزعيم لن يخذلنا إن شاء الله”.

وأضاف الجابر “ثقتي بالله ثم بنجوم الزعيم بأنهم لا يمكن أن يقبلوا أن يكون شوط سايتاما امتداداً لشوط الرياض تَولد لدي شعور بأننا على موعد مع اللقب الخامس بحول الله وقوته,تصبحون على ذهب بإذن الله “.