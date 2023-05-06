هل حذف التابعين يؤثر على الدعم؟ حساب المواطن يوضح

الرياض(صدى):

قال برنامج حساب المواطن، أن حذف التابعين من حساب المستفيد الرئيسي لا يؤخر صرف دفعة الدعم، كما أنه لا يؤثر أيضاً على أهلية واستحقاق المُستفيد الرئيسي للحصول على الدعم.

وأضاف البرنامج عبر حسابه بـ”تويتر”، أنه يمكن حذف التابعين من خلال اختيار “تفاصيل الطلب”، ثم الضغط على أيقونة بيانات التابعين وحذف التابع ثم الضغط على حفظ.

وأضاف أنه حال إضافة تابع قبل تاريخ “10 مايو” سيتم دراسة الأهلية وإبلاغ المُستفيد باستيفائه لشروط الأهلية من خلال حسابه “دراسة الأهلية”.