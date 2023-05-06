مدى سرعة نمو الشعر الصحي

أميرة خالد(صدى):

أكدت مصادر طبية، أنه ينمو شعر الإنسان الصحي بمعدل 0.35 ملم يوميا، وهو ما يصل إلى 13 ملم شهريا، أو 15 سم سنويا، بينما هذا المعدل الشائع لنمو الشعر ينطبق في الغالب على الأشخاص البيض.

ويميل شعر الأشخاص من أعراق أخرى، مثل أولئك المنحدرين من أصل آسيوي أو إفريقي، إلى الاختلاف عن شعر الأشخاص البيض بعدة طرق، على سبيل المثال، في كثافته (مدى تماسك خصلات الشعر معا)، والزاوية التي عندها ينمو الشعر، وحتى معدل النمو الإجمالي، وفقا لدراسة أجريت عام 2005 ونشرت في مجلة International Journal of Dermatology.

وذكرت أنه في الأشخاص المنحدرين من أصل إفريقي، يميل الشعر إلى النمو نحو 5 ملم شهريا، بينما ينمو شعر الآسيويين في كثير من الأحيان بشكل أسرع، حتى 20 ملم شهريا، بحسب سالي آن تارفر، المتخصصة في علم الشعر في عيادة Cotswold Trichology في إنجلترا.

ويبدو أن الاختلافات العرقية في معدل نمو الشعر تتحدد بالعوامل الوراثية، وليس العوامل البيئية، وفقا لدراسة أجريت عام 2016 نُشرت في مجلة European Journal of Dermatology، فيما نمو الشعر لا يحدث بمعدل ثابت لدى الجميع، بغض النظر عن العرق.

ويمكن أن يحدث معظم نمو الشعر خلال مرحلة التنامي، والتي يمكن أن تستمر من سنتين إلى ست سنوات. ويتباطأ أثناء مرحلة التراجع ثم يتوقف تماما في مرحلة الانتهاء (التيلوجين). بعد ما يقارب ثلاثة أشهر من عدم النشاط، يتساقط الشعر “الميت” وتستمر الدورة، وفقا لشركة StatPearls.