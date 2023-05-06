الملاحة الجوية تعلن تدريب على رأس العمل
أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن بدء تدريب على رأس العمل للخريجين والخريجات في (جميع التخصصات) بمحافظة جدة
وأوضحت التخصصات المطلوبة:
– هندسة الشبكات.
– هندسة الحاسب.
– هندسة الأنظمة.
– هندسة النظم.
– هندسة البرمجيات.
– الهندسة الكهربائية.
– الأمن السيبراني.
– إدارة الأعمال.
– هندسة الاتصالات.
– هندسة الإلكترونيات.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الصناعية.
– إدارة الحركة الجوية.
– إدارة الطيران.
– التخصصات الأخرى.
وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع
معاذ علي حسين الامير[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 5 ساعات
السلام عليكم
انا معاذ خريج ادارة اعمال قسم انظمه