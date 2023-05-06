  • السبت 6 مايو

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الملاحة الجوية تعلن تدريب على رأس العمل

الملاحة الجوية تعلن تدريب على رأس العمل
فاطمة المالكي(صدى):

أعلنت شركة خدمات الملاحة الجوية السعودية عبر موقعها الإلكتروني (بوابة التوظيف) عن بدء تدريب على رأس العمل للخريجين والخريجات في (جميع التخصصات) بمحافظة جدة

وأوضحت التخصصات المطلوبة:
– هندسة الشبكات.
– هندسة الحاسب.
– هندسة الأنظمة.
– هندسة النظم.
– هندسة البرمجيات.
– الهندسة الكهربائية.
– الأمن السيبراني.
– إدارة الأعمال.
– هندسة الاتصالات.
– هندسة الإلكترونيات.
– الهندسة الميكانيكية.
– الهندسة الصناعية.
– إدارة الحركة الجوية.
– إدارة الطيران.
– التخصصات الأخرى.

وأشارت إلى أن التقديم متاحاً حالياً وذلك من خلال الموقع

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