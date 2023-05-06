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مطار الرياض بالسبعينات الميلادية
نشر : منذ 17 ساعة
: 1٬078
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الخبر في صورة
مطار الرياض بالسبعينات الميلادية
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