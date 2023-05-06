أستاذة بجامعة جدة: اختبرنا متراكبات تثبط نمو 3 أنواع من السرطان (فيديو)
أوضحت أحد أعضاء فريق البحث العلمي وأستاذة قسم الكيمياء في جامعة جدة مرام باشا إنهم قاموا باختبار متراكبات غير عضوية تثبط نمو 3 سرطانات.
وقالت مرام :” تم اختبار هذه المتراكبات التي تميزت بأنها تثبط نمو هذه الأنواع الأكثر شيوعا من السرطان وهي الرئة والقولون والثدي”.
وأضافت ” تميزت هذه المتراكبات بانتقائية عالية حيث تدمر الخلية السرطانية دون الحاق الضرر بالخلية السليمة”.
فيديو | أحد أعضاء فريق البحث العلمي وأستاذة قسم الكيمياء في جامعة جدة مرام باشا: اختبرنا متراكبات غير عضوية تثبط نمو 3 سرطانات وهي الرئة والقولون والثدي دون الضرر بالخلية السليمة#برنامج_120#الإخبارية pic.twitter.com/Z95OmeXk6o
— الإخبارية.نت (@Alekhbariya_net) May 5, 2023
د محمد ماجد بخش[ عدد التعليقات: 833 ] نشر منذ 11 ساعة
تحية لك ومرحبا بك .. في هذا المجال
جميلة[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات
السلام هل تم استخدامه على البشر وكيف نتوصل لهذا العلاج