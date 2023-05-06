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  3. أستاذة بجامعة جدة: اختبرنا متراكبات تثبط نمو 3 أنواع من السرطان (فيديو)

أستاذة بجامعة جدة: اختبرنا متراكبات تثبط نمو 3 أنواع من السرطان (فيديو)

أستاذة بجامعة جدة: اختبرنا متراكبات تثبط نمو 3 أنواع من السرطان (فيديو)
جدة(صدى):

أوضحت أحد أعضاء فريق البحث العلمي وأستاذة قسم الكيمياء في جامعة جدة مرام باشا إنهم قاموا باختبار متراكبات غير عضوية تثبط نمو 3 سرطانات.

وقالت مرام :” تم اختبار هذه المتراكبات التي تميزت بأنها تثبط نمو هذه الأنواع الأكثر شيوعا من السرطان وهي الرئة والقولون والثدي”.

وأضافت ” تميزت هذه المتراكبات بانتقائية عالية حيث تدمر الخلية السرطانية دون الحاق الضرر بالخلية السليمة”.

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2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 1 ] نشر منذ 7 ساعات

السلام هل تم استخدامه على البشر وكيف نتوصل لهذا العلاج

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