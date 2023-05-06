ياسر الطلاسي: تعامل إدارة أوراوا الياباني معنا لم يكن إيجابياً (فيديو)

ماجد محمد(صدى):

أكد المشرف على مجلس جمهور الهلال ياسر الطلاسي أن تعامل إدارة أوراوا الياباني معهم لم يكن إيجابياً.

وقال الطلاسي:” التعامل من قبل إدارة أوراوا الياباني مختلف للأسف عن التعامل الذي حدث في الرياض ولكن البطولة في الملعب”.

وأضاف ” حصة الفريق الضيف 5٪ وتم تخصيص 2800 تذكرة لجماهيرنا اليوم”.

فيديو | المشرف على مجلس جمهور #الهلال ياسر الطلاسي: تعامل إدارة أوراوا الياباني معنا لم يكن إيجابيا ولكن البطولة في الملعب وتم تخصيص 2800 تذكرة لجماهيرنا اليوم#الهلال_أوراوا #الإخبارية_رياضة pic.twitter.com/SslaZd0rHH — الإخبارية – رياضة (@sport_ekh) May 6, 2023