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  3. ياسر الطلاسي: تعامل إدارة أوراوا الياباني معنا لم يكن إيجابياً (فيديو)

ياسر الطلاسي: تعامل إدارة أوراوا الياباني معنا لم يكن إيجابياً (فيديو)

ياسر الطلاسي: تعامل إدارة أوراوا الياباني معنا لم يكن إيجابياً (فيديو)
ماجد محمد(صدى):

أكد المشرف على مجلس جمهور الهلال ياسر الطلاسي أن تعامل إدارة أوراوا الياباني معهم لم يكن إيجابياً.

وقال الطلاسي:” التعامل من قبل إدارة أوراوا الياباني مختلف للأسف عن التعامل الذي حدث في الرياض ولكن البطولة في الملعب”.

وأضاف ” حصة الفريق الضيف 5٪ وتم تخصيص 2800 تذكرة لجماهيرنا اليوم”.

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